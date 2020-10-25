Камертон, топор и эфес: что еще нашли в Самаре на месте усадьбы Аксаковых?

Детское личико специалисты посчитали очень знаковой находкой

В Самаре продолжаются раскопки на месте усадьбы Аксаковых. Ранее на этой территории нашли фундаменты двух печей. На месте остатков усадьбы планируют сделать музей, хотя раньше здесь просто предполагали устроить сквер.

Это похоже на остаток топора

Среди находок кирпичи с клеймами различных заводов, металлические детали вентиляционных систем.

- Самой выдающейся находкой стал позолоченный эфес от холодного клинкового оружия с надписью «За храбрость», - рассказали в УГООКН Самарской области.

Подробно находки описывает один из активистов Павел Коровин. Одной из потрясающих находок стало детское личико, которое участники раскопок считают божьим знаком, ведь Сергей Аксаков был отцом 14 детей, он написал лучшую книгу для детского чтения "Детские годы Багрова-внука", и сказку "Аленький цветочек".

Кирпичи с клеймом

Одной из находок стал осколок бутылки с надписью Ловъ - это остаток надписи ГавриловЪ, это самарский производитель напитков.

Также в музей будет передан обломок топора, а также аксаковский камертон, который волонтеры и специалисты опознали в железке в форме буквы U.