Горячее питание школьников обсудили депутаты городской думы

В Самаре обсудили вопросы горячего питания школьников

В Самаре обсудили вопрос с горячим питанием школьников. В 152 школах уже обесечивают детей с 1 по 4 класс обедами, завтраками, а дети с ОВЗ получают двухразовое питание.

- По состоянию на 01.10.2020 в Самаре бесплатное питание получают более 63 тысяч обучающихся, из них 53 тысячи – это ученики 1- 4 классов, свыше 10 300 – обладающие правом на льготу ученики 5-11 классов, - сообщили чиновники.

В этом году отремонтировали девять пищеблоков, родителям предоставлена возможность контролировать качество питания.

Если в прошлом году на организацию горячего питания детей выделялось только 152 млн рублей из городского бюджета, то в этом сумма выросла до 476 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Теперь школьники могут получить горячее питание и по субботам. А в этом году еще 17,5 млн рублей из городского бюджета выделят на льготное горячее питание по субботам для школьников из нуждающихся семей, для многих из них это единственная возможность нормально поесть за день.

- Сейчас в Самаре еще остаются школы, где столовые по субботам не работают, что в сложившихся условиях недопустимо. Если эта проблема связана с нехваткой персонала или производственных мощностей на комбинатах питания, она должна быть решена в ближайшее время, - отметил глава Думы Алексей Дегтев.