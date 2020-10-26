Это желтая опасность! В Самаре поднимется страшный ветер

В Самаре начнет холодать

В Самаре синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Оказывается, 26 октября 2020 года в регионе усилится северо-западный ветер, его скорость может достичь 15-18 метров в секунду.

Это "желтое" явление будет продолжаться днем и ночью 26 октября 2020 года. Жителям предлагают быть максимально осторожными: не стоять под рекламными щитами, под полхо закрепленными знаками, лучше всего находиться в помещениях.

Также известно, что в понедельник температура достигнет пяти-семи градусов выше ноля. Именно холодный ветер с северного направления и является причиной похолодания в регионе.

Кстати, уже в среду ночью температура может достичь минус девяти градусов.