Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

Это пятый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в текущем году

В воскресенье вечером, 25 октября, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратам «Глонасс-К». Об этом говорится в сообщении АО «РКЦ «Прогресс».

Запуск ракеты-носителя, изготовленной на самарском предприятии, прошел в штатном режиме. Ракета стартовала в 22:08 по московскому времени и была принята на сопровождение Космическими войсками РФ.

Это пятый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году. Предыдущий пуск был произведен в конце сентября 2020 года.