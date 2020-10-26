Студенты СГЭУ спасли не менее 10 деревьев

Фото пресс-службы СГЭУ

Учащиеся и преподаватели Самарского экономического университета стали активными участниками экомарафона, приуроченного к Международному дню без бумаги. В рамках этой акции студенты СГЭУ собрали и сдали на благотворительные цели тонну макулатуры. Сырье пойдет на переработку.

- Макулатуру студенты собирали две недели, руководила процессом и помогала заведующая кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ, д.м.н, профессор Наталья Лазарева. Ребята очень активно включились в процесс, с азартом собирали макулатуру и даже сами донесли ее до пункта сдачи. За такой энтузиазм организаторы акции вручили университету и студентам благодарность, - рассказали в вузе.

Напомним, экомарафон – это совместная акция «Комсомолки» и регоператора «ЭкоСтройРесурс». Принять участие в ней могли все желающие, начиная от читателей и заканчивая предприятиями, школами, государственными учреждениями. Акция стартовала 5 октября. Все это время участники копили сырье, 22 октября за бумагой приехал экомобиль, а студенты СГЭУ самостоятельно доставили весь накопленный запас 23 октября в пункт сбора.

Известно, что одна тонна макулатуры, отправленная на переработку, позволяет сохранить 10 деревьев.