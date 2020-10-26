В Самаре вновь отключат светофор на Ново-Садовой

На Ново-Садовой продолжают чинить светофоры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре продолжается работа по ремонту светофоров на улице Ново-Садовой. В связи с этим очередной светофор отключат на пересечении с улицей Шверника.
Ранее в ежедневном режиме отключали светофоры на Ново-Садовой от остановки около университета и постепенно добрались до улицы Шверника. Как говорится в сообщении Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, светофор отключат во вторник, 26 октября, в 10:00.
Светофор не будет работать, пока не проведут его профилактику. Светофор будут чинить на перекрестке в районе детской больницы. Движение там традиционно загружено в утренние и вечерние часы по будням дням.