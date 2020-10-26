Пятеро пострадали в столкновении маршрутки и грузовика под Тольятти

Самосвал не пропустил микроавтобус при развороте. Фото - ГИБДД Тольятти

Пять человек пострадали в столкновении маршрутки «Газели» и грузовика «Скания» в Самарской области, говорится в сообщении ГИБДД Тольятти.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, в 13:55 на Поволжском шоссе около Тольятти. 58-летний водитель на самосвале «Скания» при развороте не занял крайнее левое положение на проезжей части и врезался в «Газель», которая ехала по левой полосе в попутном направлении.

В результате аварии пострадали пять человек, им оказывали медицинскую помощь. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.