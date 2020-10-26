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Парад Памяти в Самаре 7 ноября 2020 года пройдет без парадных расчетов и реконструкции

Стало известно, как пройдет Парад Памяти в Самаре, почему отменили реконструкцию и прохождение парадных расчетов
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Юнармейцы записывают прохождение по площади по определенным дням

Юнармейцы записывают прохождение по площади по определенным дням

Стало известно об отмене прохождения парадных расчетов и реконструкции на Параде Памяти в Самаре 7 ноября 2020 года. В этом году на юбилейном Параде Памяти мероприятия будут в основном проходить в онлайн-режиме. Они будут масштабнее, чем прежде.

Одна из главных фишек этого года - запись онлайн-хроники парада. По особому графику на площади имени В.В. Куйбышева уже с 9 октября юнармейцы записывают свои строевые прохождения. К акции присоединились муниципальные районы, юнармейцы всех регионов. Затем все видео смонитруют в единую хронику, это будет объединяющий всю Россию Парад Памяти.

Также с 15 октября в школах проходят классные часы, уроки мужества, конкурсы сочинений, посвященные исторической дате и теме запасной столицы.

Пока организаторы не раскрывают всех задумок в день Парада Памяти, но все мероприятия будут проводить с учетом требований Роспотребнадзора.