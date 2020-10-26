В Самаре 25-летний мужчина без прав отправил в больницу целую семью

Водитель без прав устроил аварию

В Самаре 25 -летний мужчина устроил ДТП, в котормо чуть не погибла целая семья. Молодой человек на Тойоте ехал по Красноглинском шоссе в направлении Волжского шоссе. У него не было водительского удостоверения, ведь его отобрали за нарушение правил в июне 2019 года

- В пути следования водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением мужчины 1974 года рождения, - рассказали в Ночном Патруле.

В аварии в Ниссане пострадала целая семья: мама и папа, а также 7-летняя девочка и 13-летний мальчик. Всем понадобилась помощь врачей, назначено амбулаторное лечение. В ситуации разбираются представители ГУ МВД РФ по Самарской области.