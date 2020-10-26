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Стало известно, каких студентов в Самаре отправили на удаленку

Половину групп одного из институтов Самарского университета отправили на дистанционное обучение
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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На удаленку перевели не всех

На удаленку перевели не всех

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Стало известно, каких студентов в Самаре отправили на дистанционное обучение. Речь идет об учащихся Самарского университета. Как сообщили в вузе, с 23 октября на «удаленку» перевели половину групп Института экономики и управления. Кроме того, с 5 октября дистанционно учатся студенты 2-5 курсов бакалавриата и специалитета и 1-2 курсов магистратуры Института информатики, математики и электроники, а также заочники и «вечерники».

- Все остальные студенты продолжают учиться в обычном режиме, сочетая очный и дистанционный формат, дистанционно проводятся потоковые лекции начиная со второго курса, а практические занятия в малых группах – очно, - пояснили в вузе. - В случае ухудшения эпидемиологической ситуации университет готов к полному переходу на дистант. Опыт такой уже есть. В том числе, в организации и проведении экзаменов в онлайн-режиме.

Как пояснили в вузе, с начала учебного года в учебном заведении было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом - у 7 сотрудников и 4 студентов. Сейчас болеет три студента. Всего в Самарском университете 16 739 обучающихся и 1085 преподавателей.