В Самаре обсуждают возможность сделать сквер на месте рынка в 15-м микрорайоне

Рынок продолжает работать в прежнем режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь обсуждается тема преобразования рынка в 15-м микрорайоне. В ряде СМИ появилась информация, что жители попросили организовать на месте торговых рядов сквер по типу того, что сделали около торгового центра «Аврора», убрав оттуда торговые ряды. Сейчас это место пользуется популярностью у горожан.

Обсуждается несколько вариантов, в том числе перенос торговых рядов в район торгового центра «Колизей».

Ранее в городской администрации сообщали, что рынок продолжит работу, при этом торговые ряды планируют благоустроить. Что именно стоит сделать, предстоит определить с собственниками – часть рынка находится в частных руках, часть арендует городская администрация.

Информация о том, что торговые ряды в 15-м микрорайоне снесут, появляется регулярно в разных источниках и активно обсуждается в соцсетях. Каких-то конкретных решений и планов при этом не озвучивается, рынок же продолжает работать в прежнем режиме.