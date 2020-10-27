В Пестравке находят новых заразившихся: стало известно, где и как болеют коронавирусом в Самарской области

В Самарской области новый рекорд по количеству заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 151 новый случай заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. По данным регионального оперштаба, больше всего заразившихся нашли в Самаре, где 60 новых случаев. Продолжают выявлять новых заболевших и в Пестравском районе, где на этот раз 17 случаев. В предыдущие два дня там было 39 заразившихся, большинство из которых - контактные. Ранее в Пестравке фиксировали вспышку заболеваемости в Высокинском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат).

Чаще всего заразившихся находят среди пациентов с диагнозом «ОРВИ и внебольничная пневмония», на этот раз таких 110 человек. Еще 20 человек, из которых 6 - в Пестравском районе, из числа контактных. Во время профосмотра о диагнозе узнали 21 человек.

За сутки умерли еще пять человек. Это две женщины в возрасте 67 и 84 лет и двое мужчин 73 и 72 лет, которые страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 71-летняя женщина с онкологическим заболеванием. Всего с начала пандемии умерли 255 человек.

Всего в регионе зафиксировано 15 297 случаев заражения коронавирусом, из них вылечился 81% пациентов.