Максим Канунников вернулся в общую группу перед матчем «Крыльев Советов» с «Шинником»

Канунников не играл почти год – с ноября 2019. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников вернулся в общую группу и тренируется с командой перед матчем 18 тура ФНЛ с ярославским «Шинником». Форвард был травмирован и не играл с ноября прошлого года. Также со всей командой тренировались Антон Зиньковский, Максим Карпов и Мехди Зеффан, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в среду, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

После 17 туров «Крылья» делят 2-3 места с «Оренбургом». Обе команды отстают от лидирующего «Нижнего Новгорода» на два очка. «Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ с 10 набранными очками.