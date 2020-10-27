Новокуйбышевск с 2021 года переходит на метод альтернативной котельной

При новой модели удастся активнее обновлять теплосети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокуйбышевск в 2021 году переходит на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - так называемую модель альтернативной котельной. Об этом говорится в сообщении компании «Т Плюс». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Метод альтернативной котельной предполагает формирование тарифа на долгосрочную перспективу. Стоимость тепловой энергии рассчитывается для каждого региона по утвержденной формуле. Рассчитываются затраты, необходимые для вложения в развитие инфраструктуры, после чего устанавливается верхнее значение тарифа.

В ближайшие 10 лет в инфраструктуру теплоснабжения Новокуйбышевска планируется вложить 3,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше, чем было бы возможно при прежней модели рынка.

Предполагается, что при новой модели значительно снизится количество сбоев на теплосетях и сократится продолжительность летних отключений.