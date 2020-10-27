Самарская область дополнительно получит 54 млн рублей для строительства школы

Средства пойдут на строительство школы на 1 200 мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область получит 54 млн рублей на строительство школы на 1 200 мест в Красноглинском районе Самары. Такое решение было принято правительством страны в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства субъектов РФ после одобрения комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, куда входит депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства выделят из резервного фонда правительства по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Увеличение объемов строительства жилья, детских садов, школ – первоочередные задачи, поставленные президентом и зафиксированные в национальном проекте «Жилье и городская среда». Дополнительные средства пойдут на решение неотложного вопроса - достраивание школы на 1 200 мест в одном из самых быстро развивающемся районов Самары. Проблема доступности школьного образования, которая очень волнует жителей Красноглинского района, может быть решена уже до конца года, - сказал Леонид Симановский.

Ранее в правительстве уже дополнительно выделяли более 300 млн рублей на стимулирование жилищного строительства в регионе.