Общественники проверили, есть ли в самарских аптеках лекарства

Горожане жаловались, что раздобыть лекарства в Самаре - целый квест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественники в Самаркой области проверили, достаточный ли запас лекарств есть в аптеках города. Этот вопрос уже несколько дней обсуждают на совещаниях губернатор, представители аптечных сетей, эксперты. Создание запаса лекарственных препаратов губернатор Дмитрий Азаров назвал основной задачей.

Аптекари уверяют: серьезной проблемы нет. Лимиты по запасам важнейших лекарств увеличены с нормативных 30 дней до 45 или 90 дней. Однако, спрос действительно ажиотажный, поэтому нужное средство может присутствовать только в нескольких аптеках сети.

- Спрос, может быть, ещё продержится какое-то время, но он связан и с маркировкой лекарств, которая с 1 июля 2020 года введена. Принято решение на федеральном уровне, что эта маркировка будет переведена в уведомительный характер. Поэтому мы уверены, что запасов, которые есть в наших аптечных сетях, для наших граждан хватит, - рассказал заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский.

Дмитрий Азаров в свою очередь напомнил, что аптеки в сложной ситуации - это не торговые сети, а полноценное звено здравоохранения. И руководители фармацевтических компаний должны обеспечивать достаточный запас, в первую очередь - противовирусных и противотромбозных препаратов. Однако и покупать эти лекарства в запас не стоит - при неправильном хранении они могут испортиться дома.