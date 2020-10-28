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Два тягача столкнулись в Самарской области, есть пострадавший

Спасатели извлекли пострадавшего из кабины грузовика и передали врачам
Вячеслав СОРОКИН
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Пострадавшего зажало в кабине грузовика

Пострадавшего зажало в кабине грузовика

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По данным поисково-спасательной службы региона, столкнулись два тягача с полуприцепом.

ДТП произошло во вторник, 27 октября, на 2 километре обводной трассы. В результате аварии пострадал один человек, он оказался зажат в кабине грузовика.

На место происшествия выехали спасатели, которые при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из грузового автомобиля. Его передали врачам скорой помощи. С переломом голени и многочисленными ушибами он был доставлен в больницу.

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