Два тягача столкнулись в Самарской области, есть пострадавший

Пострадавшего зажало в кабине грузовика

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По данным поисково-спасательной службы региона, столкнулись два тягача с полуприцепом.

ДТП произошло во вторник, 27 октября, на 2 километре обводной трассы. В результате аварии пострадал один человек, он оказался зажат в кабине грузовика.

На место происшествия выехали спасатели, которые при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из грузового автомобиля. Его передали врачам скорой помощи. С переломом голени и многочисленными ушибами он был доставлен в больницу.