В полиции рассказали, за что задержан самарский бизнесмен Александр Швидак

Пока что подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция рассказала об уголовном деле, фигурантом которого стал член совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» Александр Швидак.

- Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников предприятия, осуществляющего услуги по теплоснабжению, - говорят в областном МВД. - В ходе расследования в отдельное производство выделили еще одно уголовное дело о мошенничестве, по которому был задержан подозреваемый. На момент совершения преступления он являлся членом совета директоров предприятия.

По предварительным данным, этим подозреваемым как раз и является Александр Швидак. Силовики не уточняют, намерены ли обратиться в суд, чтобы избрать ему какую-то меру пресечения - домашний арест или содержание в СИЗО.

Первое уголовное дело, возбужденное в декабре прошлого года, связано с неисполнением контракта, ущерб по нему оценивается в 109 млн рублей. Кого привлекут за это преступление, пока не ясно. Также силовики пока не раскрывают, при каких обстоятельствах в афере мог быть замешан Александр Швидак.