Тольяттинец в соцсетях развращал школьницу из Чувашии

Мужчину ждет наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти ищут развратителя, который вел недопустимые сексуальные разговоры со школьницей из Чувашии. За помощью в полицию обратилась мама девочки, которая живет в одном из сельских поселений республики. Именно она обнаружила на страничке дочери переписку, от которой у нее волосы встали дыбом. Впрочем, сама девочка тоже не была рада слишком пристальному вниманию мужчины, который писал ей слишком откровенные вещи.

Как стало известно «КП-Самара» из собственных источников, мужчина вступил с 12-летней девочкой в переписку и обсуждал темы, касающиеся половых отношений между мужчиной и женщиной, цинично говорил о сексе. Неизвестно, пытался ли преступник завладеть откровенными фотографиями девочки.

Как выяснилось, в интернет мужчина заходил с территории Комсомольского района Тольятти. Теперь его разыскивает полиция.