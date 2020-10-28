В Самаре мужчина похитил у женщины с сайта знакомств 2,6 млн рублей, пообещав купить ей «Мерседес»

Получив деньги от продажи машины, мошенник скрылся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 2,6 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Как установили правоохранители, в Самаре женщина на сайте знакомств общалась с мужчиной, который за неделю общения сумел войти к ней в доверие настолько, что уговорил продать принадлежащий ей автомобиль «Лексус» за 2,6 млн рублей, а деньги передать ему. На эти средства он якобы планировал приобрести «Мерседес» и подарить его женщине. Получив деньги, мужчина больше на связь не выходил.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего, правоохранители ищут подозреваемого в мошенничестве.