В Самаре более 600 человек захотели узаконить врезки к водопроводу

После амнистии потребители будут платить по счетчикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 647 человек пожелали узаконить несанкционированные врезки в водопроводу и канализации в рамках так называемой амнистии, устроенной «РКС-Самара».

Акция проходила с 1 июня по 30 сентября текущего года. Коммунальщики проверяли врезки обратившихся горожан на их соответствие нормам, а также оформляли подключение на льготных условиях.

Параллельно с амнистией в «РКС» продолжают проводить рейды по выявлению незаконных подключений, основное внимание уделяя элитным кварталам, где получаемая незаконно вода расходуется для обслуживания саун, бань и бассейнов.

Как отмечают коммунальщики, те, кто не пожелал законно подключиться в рамках амнистии, будут лишены права воспользоваться льготными условиями подключения.