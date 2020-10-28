Кинельский центр тестирования претендует на победу в российском конкурсе

Объявлены финалисты Национальной спортивной премии, которую присуждает Министерство спорта Российской Федерации

Центр тестирования ГТО Кинель вошел в число трех претендентов на победу Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ. Он стал финалистом в номинации «Лучшая организация внедрения комплекса «Готов к труду и обороне».

Эта спортивная премия проходит с 2010 года. Лауреатов определяют по 11 номинациям. Победители получают премию в миллион рублей.

- Одна из номинаций – «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году в число трех финалистов вошел центр тестирования комплекса ГТО МБУ «Спортивный центр «Кинель». Организация на высшем уровне, сам там сдавал ГТО, - рассказал депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Он призвал всех жителей региона поддержать земляков. Голосование за лауреатов проводится на сайте премии. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке.

Голосовать можно 1 раз в день. Голосование продлится до 2 ноября 2020 года.