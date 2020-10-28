Резидент «Жигулевской долины» начал поставки микрозелени в федеральную торговую сеть

Сейчас выращивается более 20 видов микрозелени

Резидент технопарка «Жигулевская долина» компания «ГринФаб» стала поставщиком федеральной сети гипермакетов «Лента». Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Компании «ГринФаб» создала на территории технопарка сити-ферму, на которой выращивается микрозелень методом гидропоники. Производственные мощности фермы позволяют выращивать более 7,5 тонн продукции ежегодно. Сейчас выращивается более 20 видов микрозелени.

Микрозелень используется в разных кухнях и употребляется в качестве самостоятельного блюда. Вкус микрозелени более насыщенный, чем у взрослого растения.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Резиденты технопарка, реализуя свой проект, получают офисы и производственные помещения, консультации по вопросам ведения бизнеса, им оказывают содействие в поиске инвесторов, помогают с продвижением продукции.