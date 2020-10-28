Волонтерский центр «Единой России» продолжает помогать жителям Самарской области

В Самарской области продолжает работу Объединенный волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Самарской области продолжает работу объединенный волонтерский центр «Единой России». Добровольцы помогают доставлять бесплатные лекарства людям старше 65 лет и маломобильным группам населения.

- Мы решили активизировать работу с больницами и городскими аптеками, которые специализируются на выдаче бесплатных лекарств, - отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Виктор Воропаев. Он уточнил, что теперь пожилым людям не нужно лишний раз ходить в поликлинику, сидеть в очереди. И это снизит возможности заражения в том числе и коронавирусом.

Помочь землякам может любой житель Самары и области. Можно принять участие в сборе средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, одноразовой посуды и продуктов питания. Все это передадут в социальные и медицинские учреждения, находящиеся сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Можете помочь медикам или пожилым людям?

Вам нужна помощь в доставке лекарств?

Хотите присоединиться к волонтерам?

Телефоны горячей линии Объединенного волонтерского центра:

8 (846) 260-18-18 с 9 до 17

8-937-100-35-25 с 8 до 20