В здании бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре изменится планировка

Здание долгое время было в заброшенном состоянии

В здании бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре, которое расположено на Чернореченской, 15, изменят планировку и сделают два пристроя. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас разрабатывается проектная документация, в соответствии с которой с двух сторон появятся пристрои для хозяйственных нужд. Кроме того, документация проходит экспертизу, после которой заключат контракт на строительно-монтажные работы. В дальнейшем в здании разместят Самарский молодежный драматический театр и организуют зрительный зал на 218 мест.

Здание кинотеатра «Россия» было построено в 1963 году, там проводились кинопоказы, выставки и даже спортивные события. Последние десятилетия объект пребывал в заброшенном состоянии.