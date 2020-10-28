Суд обязал мэрию выплатить 2,5 млн рублей владельцам снесенного рынка на Аэродромной/Авроры в Самаре

Суд признал требования владельцев рынка обоснованными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области оставил без удовлетворения апелляцию департамента управления имуществом Самары относительно решения взыскать в пользу компании "Спарта", являющейся владельцем рынка "Лотос", который находился на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, 2,5 млн рублей.

Ранее компания "Спарта" обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с департамента 2,5 млн рублей. Эта сумма включает излишне уплаченную арендную плату и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд признал доводы компании справедливыми и обязал департамент выплатить запрашиваемую сумму. Чиновники с таким решением не согласились и подали апелляцию, которая не была удовлетворена.

Кроме того, департамент также через требует взыскать порядка 500 тыс. рублей с компании "Спарта" за просрочку арендных платежей в другие сроки.