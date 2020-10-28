В Похвистневском районе отремонтировали 33 км дорог по нацпроекту

Работы по нацпроекту удалось завершить с опережением на год

В Самарской области в Похвистневском районе отремонтировали 33 км дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас подрядная организация устраняет замечания рабочей комиссии. В ближайшее время, в том числе благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета, закончат работу на участке в районе села Малый Толкай. Там расширили дорожное полотно, для чего отремонтировали и удлинили 20 водопропускных труб.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, работы удалось завершить с опережением на год. Глава региона поблагодарил жителей района, которые активно контролировали ход работ.

"У нас есть еще планы и на будущий год по ремонту дорог, давайте будем вместе наводить порядок. Спасибо вам, что вы не безразличны, осуществляете контроль и людям объясняете, когда будут выполнены работы и в какие сроки. Таким активным людям всегда хочется помогать в первую очередь", – сказал губернатор.