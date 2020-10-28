Самарские ученые начали использовать беспилотники для поиска древних венгерских захоронений

Беспилотник, может быть, поможет узнать, где обитали древние племена Фото: принтскрин видео.

В Самарской области ученые пытаются при помощи беспилотников найти древние могильники племен мадьяров. Это народ, который мы сегодня знаем как венгров. В конце 9 века нашей эры они сменили место жительства, и ряд специалистов предполагает, что ранее они обитали где-то в районе нижнего и среднего течения реки Самары.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, ученые из Самарского университета запустили серию экспериментов. Искать древние захоронения хотят при помощи приборов, установленных на беспилотнике.

Аппарат под названием LiDAR позволяет смоделировать рельеф с точностью до сантиметра при помощи воздушного лазерного сканирования - возможно, он сможет показать какие-то аномалии в рельефе.

Тепловизор должен сделать съемку в инфракрасном диапазоне. Археологи предполагают, что это позволит увидеть разницу между прогретой на солнце почвой и возможными срытыми под землей камнями.

Гиперспектрометр покажет химический состав почвы, а также спектральные аномалии, плюс его можно использовать в том числе как тепловизор.

Как долго продлятся эксперименты и в какой форме ученые расскажут об их результатах, пока не сообщается.