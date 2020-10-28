В Самаре хотят оставить лишь одну водную колонку в качестве арт-объекта

Водные колонки грозят убрать совсем. Фото: "РКС-Самара"

Самару хотят сделать первым городом-миллионником, в котором с улиц исчезнут водные колонки. В будущем останется лишь одна колонка - на пересечении улиц Полевой и Ленинской, и та станет арт-объектом. Однако сроки исполнения такого масштабного замысла пока не называются, но явно это займет не один год.

По данным "РКС-Самара", сейчас в городе насчитывается 619 водоразборных колонок, их количество методично уменьшают. С 2018 года компания в рамках программы "Вода с улицы - в дом" провела централизованное водоснабжение в 73 дома. Эту работу будут продолжать.

- Суть нашего проекта: на паритетных началах провести воду в дома самарцев, ликвидировать или сократить до минимума количество водоразборных колонок, исключить появление самовольных бесконтрольных подключений, - говорят в "РКС-Самара". - Оставшиеся колонки будут оснащены системой современных замков, ключи от которых будут только у абонентов, которые своевременно оплачивают услуги водоснабжения.