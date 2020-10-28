За неделю в санаторий "Можайский" отправили 27 пациентов для реабилитации после пневмонии

Санаторий относится к больнице имени Середавина и пока принимает пациентов лишь оттуда
Фото: предоставлено пресс-службой
Санаторий "Можайский" в Студеном овраге в Самаре принял первых 27 пациентов из больницы имени Середавина, все они переболели пневмонией и нуждаются в реабилитации.
- В санатории работают врачи нескольких направлений: терапевты, инструкторы ЛФК, в дальнейшем планируется и кардиолог, - рассказал главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Сергей Пушкин. - Мы хотим, чтобы здесь продолжали комплексную терапию пациентов, которые перенесли болезни, связанные с органами дыхания.
В "Можайский" заранее завезли необходимые лекарства и оборудование, которые могут понадобиться пациентам
Фото: предоставлено пресс-службой
Курс реабилитации составляет 14 дней. Здесь есть и медикаменты, и аппаратура, которая может понадобиться больным. В том числе в учреждении оборудовали кабинет цифровой рентгенографии в рамках проекта "Здравоохранение".
Санаторий относится к больнице имени Середавина. За неделю сюда направили 27 пациентов, общее число коек на данный момент- 42, в будущем их планируют увеличить до 120. Сейчас это единственное учреждение в регионе, которое работает в таком формате. Врачи надеются, что таких санаториев станет больше, и это позволит разгрузить стационары больниц.