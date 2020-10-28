В самарской больнице у больных коронавирусом отобрали телефоны

Медики говорят, что аппаратура "сбоит" из-за мобильников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Самарская городская клиническая больница № 8 опубликовала в соцсетях объявление: у пациентов изъяли мобильные телефоны. Временно.

- Такое решение принято из-за серьезных сбоев в работе дыхательного оборудования, точнее - аппаратов ИВЛ, - поясняют в учреждении. - Телефоны забрали у пациентов, которые находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Такое объявление опубликовали сегодня сотрудники Самарской городской клинической больницы № 8 Фото: Twitter.com

В комментариях к этой публикации настойчивые горожане уже просят указать марку оборудования, которое "не переносит" мобильники вблизи себя, чтобы досконально изучить его характеристики. Может быть, и не только в мобильниках дело?

Марку медики пока не опубликовали. Родственников пациентов, которые оказались вне зоны доступа, просят отнестись к ситуации с пониманием. Узнать о состоянии своих близких, оказавшихся в отделении реанимации и интенсивной терапии горбольницы №8, можно по телефону 995-07-85 .