В Самарской области отдан приказ о 100%-ной ликвидации кабанов в 6 районах

В Самарской области обсудили ситуацию с распространением африканской чумы свиней в регионе

В Самарской области на сегодняшний день зафиксировано 60 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание в регион, вероятно, пришло с дикими кабанами и "перекинулось" на домашних свиней, которые паслись недалеко от лесных массивов. Если животное заболело, то вероятность его гибели - почти 100%. Более того, зараженная свинья быстро "поделится болячкой" со своими сородичами, поэтому таких "переносчиков" изымают и уничтожают. Для человека и других видов домашнего скота АЧС безопасна.

По данным департамента ветеринарии Самарской области, заболевание уже зарегистрировано в 19 муниципальных образованиях: Чтобы остановить распространение АЧС, специалисты предлагают снизить численность поголовья кабанов в дикой природе, а в тех районах, где ситуация особенно тяжелая, - уничтожить их полностью. Пока что речь идет о 6 муниципалитетах. Соответствующий приказ подписан, но пока не приведен в исполнение.

Тем временем в регионе штрафуют и отдают под суд фермеров, которые плохо ухаживают за свиньями, отпускают их на вольный выгул вблизи лесов и нарушают правила утилизации биологических отходов.

А вот как помочь хозяйствам, которые своими глазами видят, как вымирают животные, приносящие доход, пока не совсем ясно.

Губернатор Самарской области сегодня встретился с коллективом одного из крупнейших свиноводческих хозяйств Самарской области – "Северный ключ". На трех свинофермах компании в Похвистневском районе содержалось почти 39 тысяч голов, у 17 тысяч уже выявлена АЧС.

Дмитрий Азаров обещал оказать всяческую поддержку предприятию: в частности власти рассмотрят вопрос о частичной компенсации стоимости поголовья, проведут переговоры с банками о продлении сроков по кредитам, а также помогут с компенсациями затрат на зарплату в размере одного МРОТ на человека, если в хозяйстве создадут временные рабочие места по определенным видам работ

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы перепрофилировать хозяйство на добычу молока и говядины, там уже есть 2500 голов крупного рогатого скота, и Дмитрий Азаров поручил Правительству Самарской области рассмотреть вопрос о выделении из бюджета субсидии для реконструкции помещений, на предприятии, так же для закупки оборудования и племенного молодняка.