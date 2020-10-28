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Жительница Сызрани пожаловалась на затянувшееся расследование дела о двойном убийстве на ул.Достоевского

Единственную подозреваемую, которая была должна денег убитым, отпустили год назад
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Двойное убийство до сих пор не раскрыто, подозреваемых нет

Двойное убийство до сих пор не раскрыто, подозреваемых нет

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Жительница Сызрани пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину за затянувшееся расследование гибели двух человек.

21 марта в квартире дома в переулке Достоевского в Сызрани были убиты мать и брат женщины, но к ответственности до сих пор никого не привлекли. У следователей была лишь одна подозреваемая - женщина, которая брала денег в долг у убитого. Та вроде была сначала признала вину, потом отказалась от своих слов, и ее отпустили. И уже год как в деле нет никаких подвижек.

Между тем, родственники убитых уверены: даже если первоначальная подозреваемая и причастна к убийству, то наверняка она действовала не одна.

- Александр Бастрыкин поручил привлечь к расследованию специалистов из Криминалистического центра СК России и завершить его в кратчайшие сроки, - сообщает пресс-служба ведомства.

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