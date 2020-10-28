В очереди за едой можно нахвататься вирусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня на заседании оперативного штаба самарские власти приняли решение. как оградить школьников от коронавируса.

Во время школьных каникул детям, которым нет 18 лет, запрещено находиться в торговых центрах, в том числе "тусоваться" на фуд-кортах, если с ними нет родителей или иных законных представителей.

Правда, с какого дня вступает в силу запрет, а также кто и как будет контролировать его исполнение также не сообщается. Не совсем ясен и алгоритм дальнейшей работы с нарушителями: будут ли их отправлять в отдел полиции? Как, на кого и за что составлять протоколы? А главное: какое наказание грозит тем, кто дерзнул ослушаться и отправился в компании друзей на шоппинг?

Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено более 15 тысяч больных коронавирусом, 161 из них - за последние сутки. При этом более 40% заболевших - это жители Самары. Кроме того, в регионе увеличивается число тех, кто подхватил простуду или грипп, поэтому эпидемиологическая ситуация сейчас не благоприятствует прогулкам в местах, где много народа.