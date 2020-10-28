Людей в возрасте оставят дома

Перевод на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, в Самарской области сделали обязательным. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 29 октября 2020 года. В этом своем решении самарцы опирались на постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31

Таким образом, работодатели обязаны таких сотрудников отправлять домой, обеспечив им рабочее место для выполнения своих задач удаленно, чтобы те не рисковали своим здоровьем в общественном транспорте или в офисе.

Исключением должны стать сотрудники компаний и предприятий, а также органов власти, без присутствия на рабочем месте которых ничего не сможет функционировать. Конечно, перевести на удаленку токаря или хлебопека вряд ли получится. Но в таком случае работодатель должен организовать максимально безопасные условия труда. Впрочем, это касается всех работников.