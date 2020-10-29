Тольяттинская «Лада» уступила «Торосу» в Нефтекамске

"Лада" не смогла развить успех и снова уступила

Тольяттинская «Лада» на выезде в Нефтекамске сыграла с «Торосом» в очередном туре Высшей хоккейной лиги.

Тольяттинцы приехали в Нефтекамск после победы в Перми, где, обыграв «Молот-Прикамье» со счетом 3:0, прервали длительную серию поражений из семи матчей. В матче с «Торосом» автозаводцы не сумели развить успех, уступив со счетом 0:1. В турнирной таблице «Лада» идет на 19-й строчке, имея 13 очков после 17-ти игр.

Следующую игру «Лада» проведет в Тольятти, где 2 ноября встретится с «Южным Уралом».