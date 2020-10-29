Из творчества в бизнес: мастерская Lepco

Экскурсии состоится в рамках программы «Профессия предприниматель».

Студия Lepco специализируется на проведении мастер-классов по мозаике, макраме и созданию изделий из керамики.

Познакомиться с интересным проектом и узнать, как грамотно сочетать хобби и бизнес, смогут участники экскурсии, которая состоится 1 ноября в 12.00.

Во время экскурсии основатель мастерской Елена Маликова: - Поделится личной историей о том, как ей удалось совместить творчество с бизнесом - Расскажет, что нужно предпринять, чтобы любимое хобби стало приносить не только удовольствие, но и доход - Покажет, как оборудовать помещение под организацию мероприятий и мастер-классов

- Также все желающие смогут попробовать создать своими руками небольшое произведение искусства – гипсовый барельеф

Напоминаем, что участие в экскурсии абсолютно бесплатное. Чтобы попасть на неё, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1465332/

К участию в мероприятии приглашаются все, кто мечтает превратить своё хобби в бизнес, а также хочет познакомиться с опытом развития своего дела в творческой сфере!

Количество мест ограничено. Имеются ограничения по возрасту: 14+.

Дата: 1 ноября в 12.00.

Экскурсии состоится в рамках программы «Профессия предприниматель». Программа реализуются по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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