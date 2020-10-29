В ближайшее время запустят одностороннее движение на 22 Партсъезда в Самаре

В дептрансе отмечают, что до запуска одностороннего движения остаются "считанные дни" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском департаменте транспорта сообщили об изменении схемы движения на улице 22-го Партсъезда на участке от Солнечной до Ново-Садовой.

- Запланирован ввод одностороннего движения на ул. 22 Партсъезда, от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой. Движение в сторону ул. Солнечной от ул. Ново-Садовой будет осуществляться также в одностороннем режиме, по проезду вдоль дома № 188 по ул. Ново-Садовой, - говорится в сообщении дептранса в твиттере.

В четверг около ТЦ "Апельсин" устанавливали дополнительные секции светофоров и соответствующие знаки.

Ранее сообщалось, что схема движения на этом участке изменится еще в сентябре. Теперь же в дептрансе отмечают, что «считанные дни остаются до запуска одностороннего движения». Произойдет это в ноябре, а может быть, и раньше.