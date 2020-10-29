В Самаре хотят продлить выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе

Горожане предлагают продлить выделенки от проспекта Кирова до улицы Мичурина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсуждается вопрос о продлении выделенных полос для общественного транспорта на Московском шоссе. Об этом сообщается в микроблоге министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Жители региона поинтересовались, не планируется ли продлить выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас такие имеются от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Горожане в комментариях предлагают продлить выделенки до улицы Мичурина, отмечая, что на Московском шоссе семь полос для движения, часть из которых можно было бы отдать автобусам и троллейбусам.

Как отметили в минтрансе, сейчас рассматривается возможность устройства выделенных полос для общественного транспорта, в том числе на Московском шоссе. Готовятся соответствующие документы.