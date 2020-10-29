Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самаре хотят продлить выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе

Не исключено, что выделенки появятся от проспекта Кирова до улицы Мичурина
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Горожане предлагают продлить выделенки от проспекта Кирова до улицы Мичурина

Горожане предлагают продлить выделенки от проспекта Кирова до улицы Мичурина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсуждается вопрос о продлении выделенных полос для общественного транспорта на Московском шоссе. Об этом сообщается в микроблоге министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Жители региона поинтересовались, не планируется ли продлить выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас такие имеются от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Горожане в комментариях предлагают продлить выделенки до улицы Мичурина, отмечая, что на Московском шоссе семь полос для движения, часть из которых можно было бы отдать автобусам и троллейбусам.

Как отметили в минтрансе, сейчас рассматривается возможность устройства выделенных полос для общественного транспорта, в том числе на Московском шоссе. Готовятся соответствующие документы.