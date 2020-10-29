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В Новокуйбышевске девушка на Kia насмерть сбила 8-летнего ребенка

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Вячеслав СОРОКИН
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Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске на проспекте Победы произошло ДТП с участием малолетнего ребенка, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В среду днем, 28 октября, по проспекту Победы ехала 23-летняя девушка на автомобиле Kia Rio. В районе дома №24 на дорогу выбежал ребенок. Девушка не успела среагировать и сбила его.

Пострадавший бригадой скорой помощи был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. По данным полиции, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, при этом неподалеку был пешеходный переход. Сейчас по факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

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