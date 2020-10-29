В Кинеле выбрали нового главу города

Владимира Чихирева вновь избрали на должность мэра Кинеля

Стало известно, кто занял пост главы Кинеля. Голосование за претендентов прошло без неожиданностей. На должность мэра города вновь избрали Владимира Чихирева. Решение было принято в четверг, 29 октября, на заседании гордумы седьмого созыва. Депутаты проголосовали за кандидатуру Владимира Чихирева единогласно.

- Выбор парламентариев я полностью поддерживаю. Владимира Александровича знаю давно. Все эти годы Чихирев успешно доказывает, что он хороший хозяйственник, управленец, умеет договариваться с властями, слышит и помогает людям, - поздравил с вступлением в должность Владимира Чихирева руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Напомним, Владимир Чихирев начал свой трудовой путь с должности начальника инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома. С 2005 по 2008 год он занимал пост главы администрации Кинеля. С 2013 по 2015 год был мэром Октябрьска. В кресло главы Кинеля он вернулся в октябре 2015 года. С тех пор и трудится в этой должности.