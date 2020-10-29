Под Тольятти уголовник насиловал девятиклассницу в машине на берегу озера

В деле разбирается полиция

В Самарской области разбираются с делом об изнасиловании. ЧП случилось в Ставропольском районе. Здесь уголовник, которого судили за кражу и за разбой, решил поразвлечься с девятиклассницей, ученицей одной из сельских школ.

Все случилось на берегу безымянного озера рядом с небольшим селом Кирилловка. Мужчина и 15-летняя школьница, видимо, проводили время вместе ночью, сообщили «КП-Самара» собственные источники. В три ночи они находились в «девяносто девятой», принадлежавшей слишком страстному кавалеру. И вот тут он позволил себе лишнего.

Сейчас мужчину обвиняют в изнасиловании школьницы, которая отличалась примерным поведением и не состояла на учете в ПДН. Зачем она поехала кататься ночью с 28-летним взрослым мужчиной, остается непонятным. Возможно, она в самом деле не ожидала ничего плохого от кавалера. Сейчас насильник находится под административным арестом.