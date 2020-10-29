Самарцев спросили, почему они не рожают

В Самаре спросили жителей, готовы ли они рожать

Министерство социально-демографической и семейной политики запустило на своем сайте опрос, чтобы выяснить у жителей региона, почему они не хотят рожать. Вернее, вопросы подразумевают исследование уровня осведомленности о программах, направленных на повышение рождаемости и улучшение демографической обстановки. Это - первоочередная задача.

Также специалисты очень хотят понять, какие факторы жители региона считают наиболее влияющими на нежелание заводить детей. Среди вариантов - отсутствие партнера, нехватка денег, плохие жилищные условия или же твердое убеждение, что дети не нужны.

В вопросах есть и пункт, где интересуются мнением респондента касательно абортов.

Пройти опрос просят жителей от 18 до 49 лет. Его результаты будут использовать в обобщенном виде.