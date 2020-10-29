Главой Кинельского района стал Юрий Жидков

В Кинельском районе выбрали главу

В Самарской области избрали главу еще одного района. Руководить Кинель-Черкасским районом будет Юрий Жидков, который до этого исполнял обязанности главы. Назначение и решение прокомментировал депутат Самарской области, руководитель фракции Единая Россия в Самарской губдуме Александр Живайкин.

- Высокий профессионализм и богатый управленческий опыт помогли решать широкий круг задач в должности исполняющего обязанности главы района. Ответственность за муниципалитет Юрий Николаевич взял на себя в сложный экономический и эпидемический период. И с этой задачей справился. Поздравляю всех жителей района с этим значимым событием! - отметил Александр Живайкин.

Напомним, что глав муниципалитетов утверждают собрания депутатов. Народных избранников местного уровня выбирали в середине сентября.