В Самаре изымут несколько земельных участков для строительства шестой очереди Северного шоссе

Накануне на сайте правительства Самарской области появилось распоряжении об изъятии для государственных нужд земельных участков. Земли забирают, дабы построить на них шестую очередь Северного шоссе. Четырехполосная дорога протяженность около 500 метров начнется от «Подъезда к Самаре от М-5 «Урал»», а закончится у бульвара Финютина в Крутых Ключах.

Земельные участки изымут без сооружений, которые находятся в их пределах. По большей части на этих землях располагаются объекты административного характера.

Распоряжение подписал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.