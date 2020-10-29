Водителя пришлось «вырезать» из покореженной машины: в Самарской области произошло смертельное ДТП

Фото ПСС Самарской области

В четверг, 29 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Автомобили ВАЗ-2110 и «Газель» столкнулись на 880 километре обводной дороги на Саратов.

Лобовой удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. На место аварии прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Сызрани. Им предстояло провести спасательные работы.

Водитель и пассажир в грузовом автомобиле не пострадали. А вот водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью. Машина сильно деформировалась, извлечь тело мужчины без спасателей было бы невозможно.