В Самаре ресторанам запретят работать по ночам

Кафе не смогут работать ночью

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о новых ограничениях в Самарской области из-за коронавируса. Они не слишком серьёзные, однако направлены на то, чтобы снизить распространение заболеваемости. Запрет касается работы ресторанов.

Рестораны и кафе Самарской области должны будут соблюдать ограничения. Им запрещено работать с 23.00 до 6.00, если заполнено более 50% столиков. Губернатор объяснил, что именно в это время, особенно в выходные, посещаемость в таких заведениях выше всего. Высок и риск для жителей.

Напомним, что работодателям также обязательно предписано отправить сотрудников старше 65 лет на удаленку. Подросткам же запрещено находиться без родителей в торговых центрах.