"Плевать хотели": самарцы проигнорировали одностороннее движение на 22 Партсъезда

Самарские водители проигнорировали новую схему организации движения по ул 22 Партсъезда в первый день обновлений. Об этом рассказал КП-Самара ютуб-блогер Zakhar Stasoff. Он выложил видео с видо-регистратора: в первый день действия новых правил многие водители не успели задуматься о знаках.

- Первый день обновлённой дорожной схемы, но многие едут по-старому, - отметил он.

Напомним, что ранее об изменении правил движения на участке улицы 22 Партсъезда от Солнечной до Ново-Садовой сообщали в Департаменте транспорта. Уже в четверг около ТЦ Апельсин установили дополнительные секции светофоров и новые дорожные знаки. Но пока их требования водители не спешат выполнить. Тем временем в твиттере водители отмечают, что нужны дополнительные знаки и секции светофоров. Например, перед Солнечной - движение по полосам, а перед поворотом на Солнечную нужны дополнительные секции для правого поворота. В Департаменте транспорта обещают доработать сложные моменты. На пересечении с улицей Солнечная поворачивать не дает инспектор ДПС, по видимому, те, кто едет неправильно, выезжают из дворов.