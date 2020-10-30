В Самаре умер известный дирижер театра оперы и балета

Известный дирижер скончался в Самаре

Стало известно о смерти экс-главного дирижера Самарского театра оперы и балета. Владимир Коваленко ушел из жизни в 82 года. В театре оперы и балета он занимал пост главного дирижера с 1987 по 2011 годы.

- За время работы в нашем театре Владимир Фёдорович осуществил около 50 постановок. В качестве дирижёра принимал участие в мировой премьере оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного» под руководством Мстислава Ростроповича, - вспомнили о работе со знаменитым дирижером коллеги, выражая соболезнования родным и близких.

Также Владимир Коваленко работал не только в Самаре но и в театрах Новосибирска, Перми, Красноярска. Именно ему принадлежат первые постановки в России опер Геннадия Банщикова «Горе от ума», Жоржа Бизе «Дон Прокопио», Александра фон Цемлинского «Карлик».

В сообщении не упоминается, страдал ли Владимир Федорович от заболеваний в последние годы жизни. Напомним, что это уже далеко не первая потеря в мире культуры Самарской области оснью 2020 года. Ранее стало известно о смерти актера театра драмы Мелёшина, а также об уходе из жизни журналиста и музыковеда Натальи Эскиной, которая также работала в САТОБ.