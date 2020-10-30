Организаторы "Большой перемены" поблагодарили СамГУПС

Самарские преподаватели помогли провести конкурс

Самарский университет путей сообщения получил письмо с благодарностями от организаторов конкурса "Большая перемена. Представители АНО "Цнтр непрерывного развтия личности" отметили, что благодарят ректора Ивана Андрончева и всех преподавателей за помощь в проведении конкурса.

- Особую благодарность за координацию деятельности выражаем директору центра профориентационной работы и довузовской подготовки Самарского государственного университета путей сообщения Степану Цыганову за его высокий профессионализм, эффективную работу, ответственность, отзывчивость и личный вклад в организацию крупного федерального проекта «Большая перемена, - сообщили организаторы

Степан Цыганов помогал координировать участников проекта, а преподаватели университета Полина Романова, Иван Кононов, Максим Прусов, Владимир Денисов и Анна Ермакова были экспертами, оценивая творческие работы школьников со всей России.

Полуфиналы Всероссийского конкурса в онлайн-формате провели во всех федеральных округах РФ. В конкурсе участвовали более миллиона российских школьников, шесть тысяч добрались до полуфиналов. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Финал «Большой перемены» пройдёт с 31 октября по 5 ноября в «Артеке», где соберутся 1200 самых сильных участников конкурса.